В Иране заявили, что могут совершить ответные действия в отношении виновных.

В Иране назвали аварию на ядерном объекте в городе Натанз террористическим актом.

Об этом заявил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, передает РБК-Украина со ссылкой на FARS.

Авария произошла в распределительной электросети объекта.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - заявил Салехи.

Он отметил, что действия в отношении центра по обогащению в Натанзе говорят о поражении противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса.

Также в Иране заявили, что могут совершить ответные действия в отношении виновных.

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Аварии на ядерном объекте в Иране

Сегодня, 11 апреля, в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Причина аварии устанавливается.

Летом 2020 года на этом ядерном объекте вспыхнул пожар, который нанес ему значительный ущерб.

Ядерная сделка с Ираном: что известно

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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Автор: Александр Топчий