Пожар на ядерном объекте в Иране нанес значительный ущерб

Загадочный пожар на иранском объекте по обогащению урана был сильнее, чем сообщалось ранее.

Пожар, вспыхнувший в прошлый четверг на иранском ядерном объекте в Натанзе, нанес значительный ущерб, который может замедлить разработку современных центрифуг.

Об этом сообщил в воскресенье иранский чиновник из Организации по атомной энергии, передает Голос Америки.

Согласно прозвучавшим в минувшую пятницу утверждениям органов безопасности, причина инцидента и пожара на объекте установлена и будет обнародована позднее.

Некоторые иранские чиновники допустили, что, возможно, речь идет о кибердиверсии. Один из них предупредил, что Тегеран отомстит любой стране, которая проводит такие атаки.

"Инцидент может замедлить разработку и производство современных центрифуг в среднесрочной перспективе... Иран заменит пострадавшее здание на более просторное и оснащенное более современным оборудованием", - заявил представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди, которого цитирует иранское информагентство IRNA.

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"Инцидент нанес значительный ущерб, но обошлось без жертв", - добавил он.

Три иранских чиновника сообщили Reuters на условиях анонимности, что, по их мнению, пожар был результатом кибератаки, но не привели никаких доказательств.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 5 июля ответил на вопрос о том, имеет ли Тель-Авив отношение к пожару в Натанзе, передает Радио Свобода.

"Не каждый инцидент, который происходит в Иране, очень связан с нами", - заявил он в эфире израильского армейского радио.

Ганц напомнил, что долгосрочной целью Израиля является не позволить Ирану получить доступ к своим ядерным возможностям.

Объект по обогащению урана в Натанзе, большая часть которого находится под землей, - один из нескольких иранских объектов, который находится под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, подписанной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников. Тогда иранские власти отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

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