Речь идет о расследовании, которое опубликовали влиятельные немецкие СМИ SPIEGEL и ZDF.

В канцелярии главы правительства Германии Олафа Шольца назвали "спекуляцией" расследование немецких журналистов относительно роли Валерия Залужного в подрыве Северных потоков РФ.

Речь идет о расследовании журнала Spiegel и телеканала ZDF, которое было опубликовано в прошлую пятницу. В нем говорилось, что главнокомандующий ВСУ мог руководить спецоперацией по подрыву нитей соответствующих газопроводов. Однако у Шольца "открещиваются" от таких выводов журналистов и говорят, что не собираются вмешиваться в ход расследования. С таким тезисом выступил заместитель спикера Бундестага Вольфганг Бюхнер в рамках брифинга.

"Я вообще не хочу вмешиваться в какие-либо спекуляции. Это рано... Федеральное правительство не предоставит никакой информации обо всей ситуации, пока ведется расследование, мы не будем вмешиваться...", - цитирует "Укринформ".

Он уточнил, что официально со стороны правительства соответствующее расследование ведут федеральные прокуроры из Карлсруэ. Делом начали заниматься с октября 2022 года. Также Федеральный прокурор Карлсруэ привлек к расследованию Федеральное управление уголовной полиции и Федеральную полицию.

Чиновник заверил, что несмотря ни на что, Берлин в любом случае продолжит поддерживать Украину. Также расследование немецких журналистов прокомментировал представитель Министерства внутренних дел Максимиллиан Калль.

По его словам, глава ведомства Нэнси Фезер аналогичным образом не поддерживает спекуляции относительно выводов расследования. В правительстве Шольца ждут официальных результатов от прокуратуры с соответствующей базой доказательств.

"По принципу верховенства права понятно, что виновники такого акта в конце концов должны быть привлечены к ответственности", - отметил Калль.

Резников ответил на слухи о роли Залужного в подрыве Северных потоков

Напомним, вчера на пресс-конференции глава Минобороны Украины Алексей Резников поставил "точку" в вопросе, мог ли Залужный руководить спецоперацией по подрыву Северных потоков.

Он отметил, что лично не читал материалы расследования, которое опубликовали немецкие СМИ, однако исключил, что Залужный мог участвовать в любой подобной операции "за" территориальными границами Украины. Резников подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ занимается только делами, связанными с противостоянием агрессии РФ именно на территории Украины.

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