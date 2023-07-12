Германия подала отчет в Совбез ООН с новой информацией.

Германия расследует "подозрительный чартер парусной яхты" в районе газопроводов "Северный поток". Следователи обнаружили на яхте следы подводной взрывчатки.

Издание Reutres пишет, что Германия обнаружила следы подводной взрывчатки в пробах, взятых с яхты, которая, как подозревают, "могла быть использована для перевозки взрывчатки" для взрыва газопровода "Северный поток".

В сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Германии, Швеции и Дании на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря, произошла серия необъяснимых взрывов. Каждая страна проводит отдельные расследования и прислала обновленную информацию накануне заседания Совета Безопасности.

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"Ни одно из расследований не завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер актов саботажа беспрецедентен, а расследования сложны", — говорится в письме.

Отмечается, что Германия расследует "подозрительный чартер парусной яхты", которая была арендована таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". Германия все еще изучала точный курс лодки.

"Есть подозрения, что данное судно могло использоваться для перевозки взрывчатых веществ, взорвавшихся на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В образцах, взятых с лодки в ходе расследования, были обнаружены следы подводной взрывчатки. По экспертным оценкам, подготовленные водолазы могли закрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов, проложенных по морскому дну на глубине примерно от 70 до 80 метров", - говорится в письме о расследовании Германии.

Москва заявила, что за взрывами стоит Запад. Западные правительства отрицают свою причастность, как и Украина, которая сражается с российскими войсками, вторгшимися в феврале 2022 года. В марте России не удалось добиться от Совета Безопасности ООН запроса о проведении независимого расследования взрывов в Северном потоке.

"На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководил ли инцидент государством или государственным деятелем", — говорится в письме Германии.

Взрывы на "Северных потоках" - главные новости

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" взорвали 23 сентября 2022 года. Москва назвала инцидент диверсией, но некоторые международные эксперты и СМИ склоняются к версии, что "исполнителем" были сами россияне.

Датское энергетическое агентство перед взрывом фиксировало неизвестные дроны возле газопроводов. Позже стало известно, что перед взрывами в акватории находились российские военные корабли.

В мае 2023 года журналисты-расследователи обнаружили новые доказательства, которые говорят о причастности России. Так, в Балтийском море в момент инцидента находились корабли РФ - буксир SB-123 и корабль российского военно-морского флота "Сибиряков", которые могут проводить подводные операции.

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