Это говорит о том, что республиканцы приняли Трампа в качестве лидера среди кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента от Республиканской партии. Это свидетельствует о поддержке бывшего президента среди большинства партии.

"Я полностью за президента Трампа", - сказал Джонсон в эфире CNBC.

До этого Джонсон руководил попытками конгрессменов отменить поражение Трампа на выборах 2020 года. После поражения Трампа Джонсон составил юридическую записку, подписанную 125 другими республиканцами в Палате представителей, которая пыталась убедить Верховный суд отклонить результаты выборов в нескольких спорных штатах, которые Трамп проиграл демократу Джо Байдену.

Видео дня

В интервью CNBC Джонсон защищал действия Трампа, говоря, что бывший президент верил "глубоко в свое сердце", что выборы были сфальсифицированы.

В то же время Джонсон по-прежнему имеет относительно низкую популярность, поэтому неясно, насколько его поддержка будет иметь значение для избирателей. Тем не менее, это одобрение показывает, что республиканцы приняли Трампа в качестве лидера среди кандидатов в президенты от Республиканской партии, несмотря на то, что многие считали, что этого не произойдет после его поражения на выборах 2020 года.

Трамп может стать следующим президентом США

Как писал УНИАН, очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Республиканская партия, от которой Трамп баллотировался в 2016 и 2020 годах, еще не определила своего официального кандидата – сейчас идет процедура внутренних "выборов". Но самый высокий рейтинг среди республиканцев имеет именно Дональд Трамп.

Действующий президент США Джо Байден сейчас уступает в рейтинге Трампу в 5 из 6 ключевых штатов. На предыдущих выборах все было наоборот.

В то же время, как предостерег конгрессмен-демократ Джейми Раскин, в случае возвращение Дональда Трампа в Белый дом его второй срок на посту президента США будет напоминать правление Владимира Путина и других авторитарных лидеров.

Вас также могут заинтересовать новости: