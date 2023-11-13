Трамп уже дал понять, что начнет уничтожать своих политических оппонентов, как только вернется в Белый дом.

В случае возврата Дональда Трампа в Белый дом его второй срок на посту президента США будет напоминать правление Владимира Путина и других авторитарных лидеров. Такое мнение высказал конгрессмен-демократ Джейми Раскин в эфире политического ток-шоу на канале MSNBC.

На этой неделе в интервью испаноязычному телеканалу Univision Трамп признался, что в случае избрания в 2024 году он использует ФБР для преследования своих политических конкурентов.

"Если мне случится быть президентом и я увижу, что кто-то ведет себя хорошо, а меня очень плохо бьет, я говорю, что пойду и выдвину против них обвинения", - сказал он.

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Комментируя это заявление, Раскин высказал предположение, что Трамп видит роль правительства в частности в уничтожении своих политических врагов.

"Итак, как будет выглядеть второй срок [Трампа]? Это было бы очень похоже на Владимира Путина в России. Это выглядело бы очень похоже на [премьер-министра Виктора] Орбана в Венгрии - нелиберальная демократия, что означает демократию без прав или свобод, или уважения к надлежащему процессу, системе, верховенству права", — сказал Раскин.

Раскин в свое время участвовал в работе парламентской комиссии, расследовавшей нападение на Капитолий 6 января 2021 года и роль Трампа в тех событиях. По мнению конгрессмена, тогдашнее поведение Трампа свидетельствует, что он является политиком того типа, который не готов принять результаты выборов, если они ему не на пользу, и он не боится прибегать к политическому насилию.

"Они воспринимают политическое насилие как инструмент получения власти, а дальше все вытекает из воли харизматичного политика. И Дональд Трамп в списке таких. Поэтому мы явно направляемся к совершенно иной форме правления, которую любой из нас мог бы признать, как продолжение прошлого — правого, авторитарного правительства в союзе с Путиным, Си Цзиньпином, Орбаном, [бывшим президентом Бразилии] Болсонару", - сказал Раскин.

Трамп планирует стать президентом США во второй раз

Как писал УНИАН, действующий президент США Джо Байден уступает в рейтинге своему главному конкуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу в 5 из 6 ключевых штатов. На предыдущих выборах все было наоборот.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение поддержки Украины со стороны США независимо от того, кто станет новым американским лидером по итогам выборов в 2024 году. При этом Зеленский избежал прямого ответа, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа.

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