В прошлый раз Байден обошел соперника в так называемых "колеблющихся штатах" и выиграл выборы, сейчас он наоборот отстает там от Трампа.

Действующий президент США Джо Байден уступает в рейтинге своему главному конткуренту на предстоящих выборах Дональду Трампу в 5 из 6 ключевых штатов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу The New York Times.

Результаты показывают, что Байден уступает Трампу почти во всех так называемых "колеблющихся штатах" (swing state) – где традиционно ни демократы, ни республиканцы не имеют устойчивой поддержки, что делает их своего рода общеамериканским "барометром" популярности двух партий в текущий момент.

Отставание Байдена от Трампа составляет от 3 до 10 процентных пунктов среди опрошенных избирателей Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании. И лишь в одном "колеблющемся" штате действующий президент сохраняет преимущество над соперником – Висконсине.

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Примечательно, что перед выборами 2020 года, на которых одержал победу Байден, он имел более высокий рейтинг во всех шестых упомянутых штатах.

По словам опрошенных избирателей, главной причиной их недовольства Байденом является неутешительное состояние американской экономики. Многие из них утверждают, что политика действующего президента навредила им лично, тогда как политика Трампа во времена его президентства наоборот пошла им на пользу.

Президентские выборы в США 2024 года

Как писал УНИАН, очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. В апреле этого года Джо Байден уже подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Республиканская партия, от которой Трамп баллотировался в 2016 и 2020 годах, еще не определила своего официального кандидата – сейчас идет процедура внутренних "выборов", известная как "праймериз". Но самый высокий рейтинг среди республиканцев имеет именно Дональд Трамп.

Примечательно, что соцопросы показывают значительно больший уровень доверия американцев к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чем к обоим главным претендентам на Белый дом.

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