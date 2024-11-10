Помимо Илона Маска, избранный президент может обратиться к целой плеяде технарей и миллиардеров, готовых обеспечить обещанный им "золотой век".

Во время выступления после победы на выборах Дональд Трамп отдельно упомянул в своей благодарности миллиардера Илона Маска, назвав его "супергением", и отметив, что США "должны защищать таких людей". Как пишет The Times, в то же время представители сектора высоких технологий, которые ранее оставались в стороне от предвыборной кампании, уже поспешили поздравить Трампа с победой, в частности, основатель Мета Марк Цукерберг, босс Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи.

Как отмечает Times, Маск - лишь один из группы инвесторов, руководителей и миллиардеров из Кремниевой долины, которые займут главные позиции либо в кабинете Трампа, либо в качестве фоновых помощников.

Что известно о возможных сторонниках Трампа

Так, помимо Маска, избранный президент может обратиться к целой плеяде технарей, готовых обеспечить обещанный им "золотой век". Среди них - Джо Лонсдейл, миллиардер, венчурный капиталист и соучредитель компании Palantir, разработчика программного обеспечения для западных шпионских агентств. Лонсдейл создал и помогал финансировать America PAC - организацию, через которую Маск направлял деньги на свою предвыборную кампанию.

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В вопросах внешней политики Трамп может привлечь на свою сторону еще одного миллиардера-венчурного капиталиста - 52-летнего Дэвида Сакса - члена "мафии PayPal", группы руководителей, которые пришли к власти и огромному богатству после продажи финтех-гиганта компании eBay.

Как пишет The Times, Сакс является ярым критиком "военно-промышленного комплекса" в Вашингтоне. Он выступал за скорейшее прекращение войны в Украине и умиротворение Владимира Путина, а также заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан дал бы Трампу "отличный совет".

Кроме того, в сфере криптовалют Трамп может привлечь Баладжи Шринивасана, бывшего руководителя и инвестора Coinbase, который ранее заявлял, что экономика США "не настоящая", и предсказал, что единственным оплотом против неизбежной финансовой катастрофы будет биткоин.

Он также предложил план масштабного публичного расследования внутренней работы "глубинного государства" - государственной бюрократии, которая, как утверждается, тайно манипулирует системой в своих собственных целях. По мнению Шринивасана, результатом расследования может стать закрытие целых правительственных учреждений.

Последняя фигура, которую может привлечь Трамп - это Палмер Лаки, 32-летний миллиардер, глава стартапа Anduril Industries, который самостоятельно создает беспилотники и оружейные системы с искусственным интеллектом, а затем продает их Пентагону. Ожидается, что он не будет играть роль в правительстве, но Anduril может стать альтернативой традиционным военным подрядчикам, которые полагаются на контракты "затраты плюс", которые оплачиваются тем больше, чем дольше разрабатывается новая система вооружений.

Трамп и Маск - что известно

Илон Маск активно поддерживал Трампа в предвыборной кампании. Так, он профинансировал Трампа на 120 миллионов долларов, а также продвигал его среди своих подписчиков на своей платформе X.

Ранее издание Axios сообщало, что Маск также участвовал в первом после победы на выборах разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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