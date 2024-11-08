Во время звонка, который длился 25 минут, Трамп заявил, что будет поддерживать Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом по телефону вечером в среду, вскоре после победы республиканца на выборах. Издание Axios опубликовало статью, в которой два анонимных источника рассказали, как протекал разговор. Журналисты пишут, что источники были детально ознакомлены с содержанием беседы.

Разговор продолжался 25 минут, и, что неожиданно, в нем участвовал также техномагнат Илон Маск, активно поддерживавший Трампа во время предвыборной кампании.

После того как Зеленский поздравил Трампа с победой, избранный президент ответил, что продолжит поддерживать Украину, но в детали не углублялся.

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Даже не два, а три источника сказали, что по ощущениям Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил у него тревожность по поводу победы Трампа. Как выразился один из собеседников Axios, после беседы "у Зеленского не осталось чувства отчаяния".

Маск, со своей стороны, тоже сказал, что продолжит поддерживать Украину путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink. В прошлом он высказывался об этом амбивалентно. Комментировать утверждения источников о содержании разговора Маск отказался.

Отмечается, что Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке в сентябре. С тех пор его помощники поддерживают связь с окружением Трампа, который публично за это время не раз высказывался об Украине и ее президенте критически.

Один из источников издания говорит, что приватно украинские представители слышат нечто другое. Axios цитирует свой источник.

"Ничего из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в приватной обстановке не было тревожным и не заставляло нас чувствовать, что расплачиваться за все придется именно Украине".

Разговор Зеленского и Трампа

6 ноября Владимир Зеленский во время телефонного разговора поздравил выдвиженца от Республиканской партии Дональда Трампа с исторической и убедительной победой на выборах президента США.

Как сообщил Зеленский, этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Президент Украины подчеркнул, что провел замечательный телефонный разговор с Трампом.

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