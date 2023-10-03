Причиной послужило заявление главы российской внешней разведки.

Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя российского посольства из-за высказываний директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Тот 28 сентября заявил, что выборы в Словакии "вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа". По словам Нарышкина, США якобы усилили вмешательство в выборы и призывают "отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата".

Нарышкин заявлял, что Вашингтон рассчитывает на победу партии "Прогрессивная Словакия". В итоге на парламентских выборах победила пророссийская партия Smer-SD.

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В заявлении МИД говорится, что они выражают решительный протест против ложного заявления спецслужбы РФ. "Мы рассматриваем подобную сознательно распространяемую дезинформацию как недопустимое вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике, которая, будучи независимым, суверенным и демократическим государством, гарантирует своим гражданам честный и прозрачный избирательный процесс", - говорится в сообщении.

Они призвали РФ прекратить дезинформационную деятельность, поскольку она подрывает их отношения, а также противоречит принципам международных отношений.

Выборы в Словакии: что известно

Напомним, 30 сентября в Словакии прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия Smer-SD, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо.

Smer-SD поддержали почти 23% избирателей, тогда как "Прогрессивная Словакия" и "Голос" не набрали и 20%.

Роберт Фицо заявил, что "у людей в Словакии есть проблемы побольше, чем Украина", комментируя военную помощь украинцам.

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