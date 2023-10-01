Его партия "не меняет мнение о готовности помочь Украине гуманитарным путем".

На выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия Smer-SD. Ее лидер Роберт Фицо, выступавший за прекращение военной помощи Украине заявил, что его позиция "не изменилась".

Как пишет The Guardian, бывший премьер Словакии, чья партия получила более 20% голосов избирателей на парламентских выборах, заявил, что ждет, когда президент Словакии Зузана Чупатова предоставит ему мандат на начало формирования правительства,

"Мы здесь, мы готовы, мы чему-то научились, мы более опытные. У нас есть четкие идеи; у нас есть четкие планы", – сказал он.

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Фицо также заявил, что "у людей в Словакии есть проблемы побольше, чем Украина", и его партия "не меняет мнение относительно готовности помочь Украине гуманитарным путем". "Мы готовы помочь в восстановлении государства. Но вы знаете наше мнение относительно вооружения для Украины", – добавил он.

Чапутова, давний политический соперник Фицо, сказала, что поручит лидеру Smer-SD сформировать новое правительство в понедельник, 2 октября. Фицо говорит, что готов начать переговоры с другими партиями по формированию коалиционного правительства. Аналитики прогнозируют, что новая правящая коалиция Словакии, скорее всего, будет сформирована Smer-SD Фицо с помощью Словацкой национальной партии (SNS) и партии Hlas бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Также некоторые эксперты предполагали, что Фицо придется охладить свою риторику в случае формирования коалиции с Hlas, которая поддерживает поставки боеприпасов Украине и разделяет позицию ЕС относительно российского вторжения. Однако лидер партии Пеллегрини во время выборов резко изменил мнение в отношении Украины и заявил, что о военной помощи больше речь не идет.

Выборы в Словакии - что надо знать

30 сентября в Словакии состоялись досрочные парламентские выборы, от которых зависело, продолжится ли поддержка Украины этой страной.

Главными конкурентами была пророссийская социал-демократическая партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо и социал-либеральная "Прогрессивная Словакия" (Progresivne Slovensko), которую возглавляет вице-спикер Европарламента Михал Шимечка. Более 20% голосов получила Smer-SD, лидер партии будет формировать новое правительство страны.

Накануне выборов эксперты предполагали, что в случае победы партии Фицо Словакия присоединится к Венгрии и ее авторитарному лидеру Виктору Орбану в том, чтобы подрывать консенсус в ЕС по поддержке Украины в войне с Россией.

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