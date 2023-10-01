Глава партии Роберт Фицо ранее заявлял о прекращении поддержки Украины и призвал к началу мирных переговоров с РФ.

На внеочередных парламентских выборах в Словакии, состоявшихся в субботу, 30 сентября, лидирует партия экс-премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD, который известен своими пророссийскими взглядами – он в частности заявлял о прекращении поддержки Украины и призвал начать мирные переговоры с РФ.

Партия Фицо опередила своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию "Прогрессивная Словакия" и левоцентристскую партию "Голос". По результатам подсчета 99,5% голосов, партию Smer-SD поддержали 22,95% избирателей, тогда как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,96 процента голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 14,71 процента.

Пятипроцентный барьер преодолели еще четыре партии. Окончательные результаты голосования должны быть объявлены позже в воскресенье, 1 октября.

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В то же время, как пишет Politico, ни Smer-SD, ни "Прогрессивная Словакия" не смогут рассчитывать на абсолютное большинство и будут вынуждены искать себе партнеров по коалиции. Наибольшие шансы стать таким партнером - у партии "Голос", оказавшейся на третьем месте, и ее глава Петер Пеллегрини уже заявил, что ожидает предложения о сотрудничестве от Фицо, и что "ничто не мешает создать такую коалицию".

Другим потенциальным коалиционным партнером Фицо может быть Словацкая национальная партия (SNS), получившая 5,7% поддержки. Исходя из результатов выборов, три партии будут контролировать 81 место в законодательном органе, что достаточно для большинства.

Пророссийские взгляды Фицо

Взгляды Фицо отражают традиционно теплые настроения в отношении России среди многих словаков, которые набрали силу в социальных сетях после начала войны в Украине. Он также пообещал прекратить военные поставки в Украину и стремиться к мирным переговорам между Украиной и РФ.

Также Фицо неоднократно высказывал пророссийские нарративы, пишет Politico. В частности, в августе он заявил, что "война в Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

Фицо также хвалил Советский Союз за то, что он якобы освободил чешские и словацкие земли от нацистской Германии в конце Второй мировой войны и заявил, что "свобода пришла с Востока, война всегда приходит с Запада".

Выборы в Европе и поддержка Украины

Будущие выборы в некоторых странах Европы могут предоставить президенту России Владимиру Путину возможность подорвать решимость Запада в поддержке Украины и сделать акцент на растущей усталости от войны, о которой говорят популистские партии.

В то же время аналитики и дипломаты также отметили, что Словакия, дефицит бюджета в этом году в зоне евро составляет почти 7% валового внутреннего продукта, очень нуждается в средствах ЕС на модернизацию и восстановление. Поэтому любое правительство "дважды подумает, прежде чем вступать в конфликт с Брюсселем".

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