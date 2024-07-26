Он заявил, что находит почти необъяснимым, что Трамп с самой верхушки финансового мира выдает себя за спасителя бедных и бесправных.

У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть особая способность апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни.

Об этом сказал бывший президент Германии Йоахим Гаук, говоря о США, пишет Bild. Он отметил, что есть элемент эффективного коммуникативного присутствия и это совершенно не зависит от того, к чему пригоден человек и какой он.

"Вы должны вспомнить историю Германии. У нас был парень, которого немцы называли фюрером. Он обладал даром присутствия в СМИ, что имело невероятный эффект, что целая страна пошла за ним... У Трампа есть особая способность апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни. Я нахожу почти необъяснимым, что этот парень с самой верхушки финансового мира выдает себя за спасителя бедных и бесправных! То, что христиане-протестанты [в США] не оскорблены образом жизни такого человека, а совершенно счастливы, когда его избирают. Абсолютно загадочно", - поделился мнением Гаук.

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Выборы президента США

25 июля вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах. Ее предвыборное видео сосредоточено на призыве к "свободе". Кроме того, оно критикует юридические проблемы Дональда Трампа.

Республиканец Дональд Трамп остается лидером в президентской гонке в США, хотя все еще может проиграть выборы. Его отрыв от демократа Камалы Харрис составляет два пункта.

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