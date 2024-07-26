Отмечается, что Трампа критиковали за то, что он не предоставлял информации о состоянии своего здоровья после покушения.

У директора ФБР Кристофера Рэя есть некоторые сомнения относительно того, действительно ли во время покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании ему в ухо попала пуля. Об этом пишет The Guardian.

"Вскоре после того, как нападавший открыл огонь на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания, Дональд Трамп заявил, что припас, который попал ему в ухо и вызвал кровотечение, был именно пулей. Но вчера, давая показания в юридическом комитете Палаты представителей, директор ФБР Кристофер Рэй сказал, что неясно, действительно ли это было так, или в Трампа попала шрапнель", – пишет издание.

Отмечается, что Трампа критиковали за то, что он не предоставлял информации о состоянии своего здоровья после покушения, в результате которого один участник митинга погиб, а другие были ранены.

Видео дня

Он обнародовал записку о своем выздоровлении после ранения от бывшего врача Белого дома и нынешнего конгрессмена-республиканца Ронни Джексона, но не позволил медицинским работникам, которые его лечили, публично говорить о его состоянии.

Покушение на Трампа

В июле в США во время выступления кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Тогда сам Трамп спустился с трибуны с раненым ухом.

Впоследствии стало известно, что был убит участник митинга – пожарный Кори Комператоре.

Нападавший был нейтрализован. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. В СМИ писали, что он сидел на крыше производственного завода на расстоянии более чем в 119 метров от сцены, где выступал Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: