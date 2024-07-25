По информации журналистов, Обама поддерживает общение с Харрис.

Бывший президент США Барак Обама намерен поддержать вице-президента Камалу Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии на выборах этого года. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации людей, которые знакомы с ходом переговоров, Обама частным образом полностью поддержал кандидатуру Харрис и регулярно общается с ней.

Кроме того, помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления в предвыборной кампании, однако дата еще неизвестна.

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"Он регулярно контактирует с ней и считает, что она взяла отличный старт", - подчеркнул один из собеседников.

В NBC News отметили, что Обама является одним из немногих высокопоставленных демократов в США, который до сих пор не поддержал Харрис. Люди, которые знакомы с дискуссиями, сообщили, что Обама не хотел, чтобы это омрачило момент президента Джо Байдена. Другой источник отметил, что Обама и Харрис хотели бы, чтобы его поддержка стала ее собственным моментом.

"Президент Обама с нетерпением ждет помощи демократам в избирательной гонке этой осенью, чтобы помочь им донести свою позицию до избирателей. Наша стратегия будет базироваться на усилении влияния, особенно там и тогда, где и когда его голос может повлиять на ситуацию", - прокомментировал старший советник экс-президента Эрик Шульц.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 25 июля, вице-президент США Камала Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США.

"Меня зовут Камала Харрис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - заявила она в своем посте в соцсети X.

В свою очередь издание Politicо предположило, что Дональд Трамп может проиграть выборы из-за его вероятного вице-президента Джей Ди Вэнса. В частности журналисты напоминают слова Вэнса о том, что женщины, подвергшиеся изнасилованиям - обязаны оставаться в браке ради детей.

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