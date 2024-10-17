Обучением протестующих занимаются люди, которые связаны с пророссийским бизнесменом.

Полиция Молдовы раскрыла схему, в рамках которой местных жителей отправляли в Россию для обучения участию в гражданских беспорядках в Кишиневе и других крупных городах страны. Организаторы связаны с беглым прокремлевским бизнесменом Иланом Шором, сообщает Reuters.

Прокурор Виктор Фуртун поделился, что антикоррупционная прокуратура проводит расследование ряда уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в Молдове. Власти страны заявили, что с июня людей регулярно отправляют группами по 20 человек на обучение в Россию. В таких учениях уже приняли участие около 300 человек.

Пока чиновники могут предоставить только ограниченную информацию из-за расследования, которое продолжается до сих пор.

Видео дня

Протесты в Молдове связывают с референдумом о конституционном курсе страны на вступление в Европейский Союз, который проведут уже 20 октября. В этот же день состоятся выборы президента страны.

Включая действующую главу Молдовы Майю Санду, в президенты баллотируются 11 кандидатов. Россия активно вмешивается в президентскую гонку.

Одним из главных противников курса Молдовы на вступление в ЕС является пророссийский бизнесмен Илан Шор. В 2023 году его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы в связи с исчезновением из банковской системы 1 миллиарда долларов в 2014 году. Этот инцидент назвали "кражей века" в Молдове.

Влияние России на Молдову

Россия активно пытается оказать влияние на Молдову. В Кишиневе заявили, что российские дипломаты будут высланы, если Москва продолжит предпринимать действия, которые наносят ущерб интересам страны.

После президентских выборов в марте правительство Молдовы выслало российского дипломата за то, что Россия открыла четыре избирательных участка в непризнанном Приднестровье. Молдова разрешила открыть один избирательный участок в Кишиневе.

Помимо этого в Молдове заявляли, что Россия использовала в стране оборудование для шпионажа. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин ответил, что Москва готова принять ответные меры в случае новых высылок российских дипломатов.

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