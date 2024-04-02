Румыния может разрешить военное вмешательство для защиты своих граждан за пределами страны.

Румыния может позволить своим войскам "принимать необходимые меры" на территории других стран, если румынским гражданам, которые там находятся, угрожает опасность. Как сообщает adevarul.ro, Министерство национальной обороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне, который позволит осуществлять вмешательство за пределами территории Румынии.

"Президент Румынии по предложению премьер-министра может отдать приказ о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории", - говорится в тексте.

Вмешательство для предотвращения гибридных угроз, которое включает и военное, и невоенное, на территории Румынии или за ее пределами будет проходить по рекомендации президента Румынии и одобрения Высшего совета национальной обороны.

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Отправка западных войск в Украину

Ранее председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве не исключила отправку войск в Украину. По ее словам, в своих предыдущих выступал Эммануэль Макрон заявил, что "не исключает ничего априори".

Также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас не время отправлять войска в Украину, но в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать.

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