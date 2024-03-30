По словам Яэль Брон-Пиве, "до полной победы ничего не исключается, все остается возможным".

Франция считает возможным вариант с отправкой своих войск в Украину. Об этом во время пресс-брифинга в Одессе заявила председатель Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата парламента - УНИАН) Яэль Брон-Пиве, информирует "Мы - Украина".

По словам политика, в своих предыдущих выступлениях президент ее страны Эммануэль Макрон уже сказал, что "не исключает ничего априори".

"В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключается, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - подчеркнула Брон-Пиве.

Вероятная отправка французских войск в Украину

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине. По его словам, Франция может разместить свои войска в Украине, чтобы противостоять России.

Как сказал Макрон, возможно, в какой-то момент "нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам".

Впоследствии в РФ заявили, что Франция уже готовит военных к отправке в Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, первая группа будет состоять из около 2 тысяч военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: