В частности на такие слова французского президента положительно откликнулись страны Балтии и Финляндия.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был прав, заставив РФ догадываться о границах поддержки Украины со стороны западных стран, когда сказал о возможности ввода войск на территорию государства, которое воюет. Об этом она сказала в интервью Financial Times.

"Сейчас не время отправлять войска на землю, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", - подчеркнула она.

Такие слова дипломата подтверждают, что Макрона поддерживают передовые члены НАТО после своего недавнего заявления в отношении России и предупреждений о том, что поражение Москвы в Украине имеет "первостепенное значение для европейской безопасности".

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В издании добавляют, что в течение десятилетий в большей части Центральной и Восточной Европы к Франции относились с подозрением за игнорирование интересов безопасности региона в ее заигрываниях с Кремлем. Даже после начала полномасштабной войны РФ в Украине и доказательств серьезных военных преступлений, Макрон заявил, что Россию нельзя "унижать".

Известно, что в феврале президент Франции шокировал своих союзников, когда заявил, что, вероятно, готов развернуть свои войска, чтобы помешать победе РФ над Украиной. По его словам, так он пытается восстановить "стратегическую неопределенность" в отношении России.

Однако Германия, Соединенные Штаты Америки и Великобритания отрицают этот вариант. Критики Макрона заявили, что такие слова свели на нет неопределенность, которую французский президент пытался создать.

В то же время Валтонен отметила, что вовсе было не ошибочно держать РФ в догадках о том, что партнеры Украины будут готовы это сделать.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните тоже положительно отозвалась на попытку Макрона создать "стратегическую неопределенность".

"Что мне понравилось в двух недавних заявлениях президента Макрона, так это то, что он сказал, что на самом деле, почему мы должны навязывать себе красные линии, когда Путин, по сути, не имеет никаких красных линий?" - отметила она.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что заявление Макрона "немного разбудило лидеров Европы - вместо того, чтобы ставить сапоги на землю, безопаснее отправлять оружие и деньги" в Украину.

"Это заставляет Путина задуматься над тем, что на самом деле может сделать Европа. Такое нестандартное мышление является полезным", - сказал он.

Кроме того, Финляндия и страны Балтии объединяются вокруг традиционных идей Франции о том, что ЕС должен играть большую роль в совместных военных закупках и сотрудничестве в оборонной промышленности, имея для этого соответствующий бюджет.

Также Макрон поддержал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая стала главой призывов к ЕС выпустить совместные долговые обязательства на нужды обороны. Даже Финляндия, которая является экономным государством и выступает против заимствований ЕС, скорее всего, присоединилась к этой идее.

"Мы не имеем ничего против. Если мы решим, что хотим коллективно потратить 100 миллиардов евро на усиление нашей обороны и хотим выпустить облигации для их финансирования, то это не имеет ничего общего с бережливостью", - заверила Валтонен.

В то же время чиновники и дипломаты сомневаются в том, сможет ли Франция сделать больше в практическом плане, чтобы помочь Украине. Европейский посол в странах Балтии отметил, что восхищен "большим жестом" Макрона относительно Украины, однако сомневается, что Франция всегда выполняет свои обещания, о которых говорит. По словам нескольких чиновников, они отдают больше предпочтения во вклад Германии в региональную безопасность, чем Франции или Великобритании.

Однако один из балтийским военных чиновников подчеркнул, что Макрон создал "первую стратегическую дилемму для России", но его заявление было "тонким", поэтому, вероятно, Франция не продумала следующие шаги.

"Импульс есть, чтобы заявить, что Украина должна победить. Но возникает вопрос через два года: что вы собираетесь с этим делать? Франции и Макрону действительно нужно подняться на гору, чтобы восстановить доверие. Нам нравится новый дух Макрона... но преодоление нашего собственного инстинктивного недоверия к коллективным инстинктам французов в отношении России потребует времени", - прокомментировал научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллинне Томас Ермалавичюс.

Отправка западных войск в Украину: последние новости

Ранее председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве не исключила отправку войск в Украину. По ее словам, в своих предыдущих выступал Эммануэль Макрон заявил, что "не исключает ничего априори".

"В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключается, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - прокомментировала она.

В то же время бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и европейской политики Джим Таунсенд отметил, что заявление Макрона об отправке западных войск в Украину оставило достаточно двусмысленности и это впервые, когда что-то подобное было сказано публично.

"Это привлекло внимание Путина к тому, что страны, не только Франция, но и другие союзники, рассматривают возможность ввести войска в Украину не для борьбы с россиянами, а для помощи в подготовке ВСУ или для того, чтобы взять задачи от украинских войск в тыловых районах, которые они могут выполнять", - подчеркнул он.

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