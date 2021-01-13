Демократы, скорее всего, проголосуют за импичмент президента во второй раз, но им не хватит голосов, чтобы осудить его.

Дональд Трамп может скоро стать первым президентом за всю историю США, который прошел через импичмент дважды. Но объявление импичмента - это не то же самое, что осуждение, увольнение с должности или запрет занимать ее снова.

Washington Post объясняет, что на самом деле означает второй импичмент Трампа, почему процедура происходит именно сейчас и чем это ему грозит.

Можно ли вообще устраивать вторую процедуру импичмента для Трампа? И каковы будут последствия?

Да, можно. Следствием будет то, что он войдет в историю как первый президент с двумя импичментами. Если Сенат осудит Трампа, прежде чем 20 января его президентский срок истечет, его отстранят от должности. Но в настоящее время Сенат не успеет это сделать до официального завершения каденции 45-го президента. Если верхняя палата Конгресса все же осудит его, она может провести еще одно голосование и запретить ему баллотироваться снова.

Действительно ли для импичмента осталось время?

Читайте такжеВице-президент США Пенс отказался отстранять Трампа вот должностиДа. Процесс импичмента может быть долгим или коротким, подробным или нет. Все это зависит от желания Конгресса. Палата представителей уже готова проголосовать в этом вопросе. Сенат может провести слушания, осудить ли Трампа, даже после окончания его каденции. Скорее всего, именно это и произойдет.

Почему это происходит?

Импичмент Трампа в его последние дни на посту не входил в планы Конгресса. Но затем произошел штурм Капитолия 6 декабря. Процесс в американском парламенте начался при напряженных обстоятельствах после многомесячной кампании Трампа, нацеленной подорвать президентские выборы 2020 года, в которых он, в конце концов, потерпел поражение. После этого он вмешивался в подсчет электоральных голосов и процесс подтверждения того, что Джо Байден станет следующим президентом США.

Роль Конгресса в утверждении нового президента в основном формальная. Но ряд республиканцев включая большинство представителей Республиканской партии в Палате представителей хотели использовать закон из 1880-х годов. Он предусматривает процесс для обжалования выборов в тех решающих штатах, где Трамп проиграл. И это несмотря на факт, что все штаты выполнили все юридические требования Конгресса. И никакие обжалования не дадут голосов для победы.

Когда республиканцы начали работу в Конгрессе, Трамп призвал своих сторонников "сражаться, как сумасшедшие", чтобы перечеркнуть его поражение на выборах. Когда дебаты о первой жалобе Республиканской партии началась, сотни людей начали штурмовать Капитолий. В схватке они одолели полицию в здании и заставили конгрессменов бежать. 5 человек включая офицера полиции умерли в результате этих событий. Напуганные члены Конгресса через несколько часов вернулись и подтвердили победу Байдена.

Есть ли другие способы отстранить Трампа от должности?

Читайте такжеШтурм Капитолия: Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов поклонников теории заговораБыло несколько вариантов, кроме импичмента, которые позволяли отобрать у Трампа президенство до 20 января. Он мог уйти в отставку. Или же вице-президент вместе с половиной своего кабинета мог бы проголосовать за отстранение Трампа от должности на основании 25-й поправки. Она позволяет объявить президента непригодным для исполнения обязанностей. Вице-президент Майк Пенс ответил, что не считает устранение Трампа процессом, который бы "служил интересам нашей нации или отвечал бы нашей конституции".

Демократы из Палаты представителей призвали Пенса отстранить президента до того, как они начнут процесс импичмента. Но никаких действий не было. Некоторые члены кабинета уволились из-за роли, которую Трамп сыграл в событиях 6 января, таким образом избавившись от собственного участия в его отстранении. Некоторые эксперты по конституционному закону призвали Конгресс воспользоваться менее известной 14-й поправкой, которая запрещает Трампу занимать должность. Для этого парламент должен проголосовать, чтобы признать его "участником мятежа или восстания". После чего он не смог бы занимать должность снова. Эксперты говорили, что для этого понадобится поддержка большинства. Хотя решение может быть обжаловано в суде.

Как процесс импичмента пройдет в Палате представителей?

Читайте такжеКапитолий могут штурмовать в день инаугурации Байдена - The HillВсе произойдет быстро в нижней палате Конгресса, где, как говорит конституция США, все процессы импичмента должны начинаться. В правилах ничего не сказано о том, что процедура должна длиться месяцы. Да и вообще проведение каких-либо слушаний не обязательно. На это указывает эксперт по конституционному законодательству Джош Чафец. Он напоминает, что Палата представителей поддержала импичмент президента Эндрю Джонсона до того, как статьи об импичменте вообще были утверждены.

Чтобы одобрить импичмент Трампа в Палате представителей, нужны голоса большинства. Поэтому демократы готовы уже второй раз поддержать это решение.

Что будет в Сенате?

После того, как Палата представителей поддержит импичмент Трампа, дело перейдет в руки Сената, который должен осудить или оправдать президента. Верхняя палата Конгресса как раз в переходном положении. На смену узкому республиканскому большинству приходит узкое демократическое большинство. То, что голосование в Палате представителей происходит менее чем за неделю до инаугурации Байдена, означает, что рассмотрение в Сенате, скорее всего, состоится уже под контролем демократов.

Читайте такжеШтурмовавший Капитолий "аризонский шаман" живет с мамой и называет себя "цифровым воином"Но для рассмотрения дела Трампа верхней палате Конгресса придется на несколько дней отложить все дела включая утверждение команды Байдена. Будущий президент спросил Сенат, может ли от разделить день на две части, чтобы проводить оба процесса параллельно. Не известно, действительно ли Сенат это может.

Каковы будут последствия для Трампа? Тоже не известно. Президента теоретически могут осудить после завершения его каденции. Но для этого нужны две трети голосов в Сенате. А это больше, чем есть у демократов. Им понадобится поддержка еще 17 сенаторов-республиканцев. И, кажется, таких нет. До этого времени только трое республиканцев говорили о готовности наказать Трампа.

Осуждение в Сенате необходимо для проведения другого, более важного голосования о запрете Трампу вновь баллотироваться в президенты США. На этом этапе хватит и голосов большинства.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались к зданию Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

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Перевод: Лесь Дымань