Один из сторонников Трампа, штурмовавший Капитолий, в суде попросил переводчика с русского.

В США начались судебные процессы в отношении участников штурма Капитолия в Вашингтоне.

Одному из задержанных понадобился переводчик русского языка. Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на The Washington Post.

Известно, что первые сорок задержанных предстали перед судом округа Колумбия. Их обвиняют в незаконном проникновении в государственное учреждение. Большинство из задержанных проживают не в столице США, а приехали из разных штатов: Орегона, Коннектикута, Вайоминга, Флориды, Пенсильвании.

Сообщается, один из фигурантов попросил на суде переводчика с русского языка и сам он участие в штурме Капитолия отрицает.

"Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите", - сказал он.

В свою очередь сотрудница BuzzFeed Эмма о'Коннор, сообщила, что задержанная женщина, которая говорит только на русском.

"Кто-то, кто говорит только на русском и имеет русского переводчика, сейчас привлечена к ответственности за незаконное проникновение и нарушение комендантского часа, как и другие мятежники, хотя она сказала, что не понимает, о чем идет речь, потому что "никуда не проникала". Я не уловила ее имени, но она живет в штате Орегон", - написала О'Коннор в Твиттере.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США.

Вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

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Автор: Олег Давыгора