Трампа обвиняют в подстрекательстве граждан к штурму здания Капитолия.

Палата представителей США начала рассмотрение проекта резолюции об объявлении импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Трампа обвиняют в подстрекательстве граждан к штурму здания Капитолия на прошлой неделе. Ожидается, что первые дебаты продлятся около часа и будут непосредственно касаться текста резолюции. Потом пройдет голосование.

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Ситуация после выборов в США: что нужно знать

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу за “подстрекательство к мятежу”.

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Автор: УНИАН