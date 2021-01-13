Палата представителей США начала рассмотрение проекта резолюции об объявлении импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Об этом сообщает CNN.
Трампа обвиняют в подстрекательстве граждан к штурму здания Капитолия на прошлой неделе. Ожидается, что первые дебаты продлятся около часа и будут непосредственно касаться текста резолюции. Потом пройдет голосование.
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Ситуация после выборов в США: что нужно знать
6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.
В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу за “подстрекательство к мятежу”.
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