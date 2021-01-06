Конгресс сегодня должен утвердить победу Байдена.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где расположен Конгресс.

Об этом сообщает NBC News.

Сотни демонстрантов сумели прорваться через баррикады, установленные перед зданием, и проникнуть внутрь. Полиция уже эвакуировала часть здания Капитолия. Как известно, сегодня в Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку Трампа, а Конгресс рассматривает утверждение победы его оппонента Джо Байдена.

#WashingtonDC

Trump’s sore losing supporters are taking over the U.S. Capitol building in D.C.

If these were Black protesters we would be seeing blood riddled protesters being shot from the police. Fuck Trump and his supporters!pic.twitter.com/4TTCsqLBCr — Rizoy213🧢 (@_Rizoy213) January 6, 2021

Есть ли пострадавшие среди силовиков и протестующих - пока не сообщается.

Беспорядки в Вашингтоне: трансляция

Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

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Автор: УНИАН