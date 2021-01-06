Сторонники Трампа в здании Капитолия / фото twitter.com/will_tav7

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где расположен Конгресс.

Об этом сообщает NBC News.

Сотни демонстрантов сумели прорваться через баррикады, установленные перед зданием, и проникнуть внутрь. Полиция уже эвакуировала часть здания Капитолия. Как известно, сегодня в Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку Трампа, а Конгресс рассматривает утверждение победы его оппонента Джо Байдена.

Есть ли пострадавшие среди силовиков и протестующих - пока не сообщается.

Беспорядки в Вашингтоне: трансляция

Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно

  • 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
  • По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
  • 4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

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Автор: УНИАН