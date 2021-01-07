Режим ЧС будет действовать до 15:00 21 января. Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится 20 января.

Режим чрезвычайного положения в Вашингтоне продлен еще на 15 дней.

Читайте такжеШтурм Капитолия сторонниками Трампа из-за заседания Конгресса: все подробности (фото, видео)Об этом сообщила мэр столицы Мюриэл Боузер. «Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся ЧС представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа. В соответствии с этим данным распоряжением режим ЧС продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра»,— говорится в сообщении.

Режим ЧС был введен несколько часов назад после того, как сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США.

Боузер также осудила позицию действующего главы Белого дома.

«Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации»,— добавила мэр.

Режим ЧС будет действовать до 15:00 21 января. Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится 20 января.

Также в городе введен комендантский час. После его объявления за прошедшую ночь полиция задержала 52 человека.

Кроме того, в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, сообщает AP со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти. Одна из умерших — застреленная полицией Капитолия женщина, о которой сообщалось ранее. Помимо нее еще три человека скончались в медицинских учреждениях, добавил Конти, передает kommersant.

Ряд американских СМИ заявили, что установили личность застреленной женщины. Fox News и Kusi News пишут, что она была идентифицирована как Эшли Бэббит. Женщина была ветераном ВВС США с 14-летним стажем и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа.

Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.

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Автор: УНИАН