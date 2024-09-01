Вероятно, сейчас Москва не "вытянет" еще одно вторжение, так как для этого нужны ресурсы не меньше, чем на войну в Украине.

В информационном пространстве РФ часто звучат угрозы в адрес Казахстана, который граничит, в том числе с Россией и Китаем. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал, возможно ли вторжение оккупантов в Республику Казахстан. Он пришел к выводу, что сейчас у российских захватчиков, вряд ли хватит сил, но исключать такую возможность ни в коем случае нельзя.

Коваленко напомнил, что в январе 2022 году в Казахстан, где прошла "волна" протестов, РФ направила свои подразделения в рамках организации ОДКБ (Договор про коллективную безопасность), а также своих пропагандистов.

"Причем тогда они распространяли нарративы, практически один в один идентичные тем, которые они разносили уже перед вторжением в Украину. Кроме того командование контингентом ОДКБ в Казахстане возложено было на командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова. Именно он в 2014 году руководил операцией по оккупации РФ полуострова Крым, а позднее - подразделениями российских оккупационных войск на Донбассе – используя позывной "Седов", — отмечает Коваленко.

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По мнению аналитика, тогда Казахстан был всего в "шаге" от гибридной оккупации. "Насколько реален подобный сценарий сейчас или в среднесрочной перспективе? Самая большая проблема Казахстана с Россией в их общей границе - 7598,8 километра. Это самая протяженная непрерывная граница в мире, контроль которой является серьезнейшей проблемой. Прорыв здесь возможен в любой локации, но не любая для него подойдет", — рассуждает аналитик.

Возможный сценарий вторжения

По его словам, если РФ предпримет попытку вторжения в Казахстан, то сделает это "по классической" схеме – вдоль автомобильных трасс и железных дорог, предназначение которых – логистика для поставок материально-техническое обеспечение (МТО) войск. В то же время, как отмечает эксперт, территория Казахстана очень велика, контролировать ее врагу будет сложно, а при правильной обороне оккупантов легче измотать.

При этом Коваленко считает, что, хотя РФ истощена войной в Украине, потенциал агрессора все же опасен для небольшой армии Казахстана.

По информации Коваленко, ВС Казахстана располагают 300-1 600 боеспособными танками, до 1 тыс. единиц ББМ, примерно 600 – ствольной артиллерии, более 500 – РСЗО и до 350 бронеавтомобилей. Личный состав армии - до 47 тысяч человек.

Коваленко обращает внимание на тот факт, что большинство танков не проходили модернизацию, многие не имеют даже динамической защиты. Всю армию обслуживает единственный на всю страну танкоремонтный завод АО "Семей инжиниринг" в городе Семей - в 110 км от границы с РФ. И в случае нападения он станет одной из первых приоритетных целей оккупантов.

Москва не "вытянет" еще одно вторжение

"В свою очередь ослабленная Россия сама не сможет обеспечить для вторжения в Казахстан нужного количества сил и средств. В зависимости от целей и задач на разном этапе ВС РФ могут использовать контингент до 100-150 тыс. личного состава, разделенный на несколько групп войск, действующих отдельно", - считает аналитик.

По его словам, для взятия под контроль (кроме северных районов) Астаны Кремлю понадобиться группировка в 300 тыс.-500 тыс. солдат. Это при том, что в войне с Украиной РФ сейчас задействовала 540 тыс. личного состава. Исходя из этого Коваленко уверен: Россия не сможет сформировать нужную группировку для контроля Астаны. Более того, по его словам, несмотря на "не лучшее" состояние казахской армии, армия России "с каждым месяцем" слабеет.

В связи с этим он пришел к выводу: постоянные угрозы российских пропагандистов в адрес Казахстана на данном этапе не несут никакой практической угрозы.

"Россия не сможет вытянуть еще одну войну, на которую ей понадобится ресурсов не меньше, чем на войну в Украине. Но в среднесрочной перспективе не исключен вариант запуска Кремлем сценария, согласно которому для отвлечения внимания от провала в Украине может быть начата другая война – по мнению военно-политического руководства РФ гарантирующая быструю победу", — акцентирует эксперт.

Напомним, один из банков Казахстана - Freedom Bank – приостановил российские платежи, в частности, остановило работу с платежной системой "Золотая корона". В Национальном банке Казахстана заявили, что финучреждения второго уровня, будучи субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.

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