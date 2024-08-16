Астана акцентирует внимание на защите собственных экономических интересов.

Казахстан пересматривает курс в отношении санкций против РФ, обещая поставить собственные экономические интересы на первое место. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы не позволим запретить торговлю нашим собственным производителям", – приводит издание слова заместителя премьер-министра Республики Казахстан Серика Жумангарина.

По его словам, страна Центральной Азии "не будет слепо следовать санкциям", если они коснутся казахских компаний, которые выступают в своих регионах в роли основных работодателей.

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Эксперты называют такие заявления "резкой сменой" риторики, отражающей попытки Казахстана найти более выгодные пути к экспорту своих товаров. Ранее казахские чиновники не делали столь громких заявлений в отношении санкций Запада.

По словам Жумангарина, Казахстан не присоединился к запрету на продажу Москве шариковых подшипников. При этом эксперты давно обращают внимание на то, что они являются одним из так называемых "высоко приоритетных" военных товаров, необходимых для оборонной промышленности РФ.

В то же время Астана дала понять, что продолжит придерживаться главных ограничений, ведь страна не выдержит, если сама попадет под санкции.

Казахстан и российско-украинская война.

Ранее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предостерег жителей страны от "борьбы с русским языком". При этом он намекнул на нападение РФ на Украину.

Стоит также напомнить, что в апреле Астана опровергла информацию о том, что Соединенные Штаты приобрели у нее десятки боевых самолетов советских времен с возможностью их потенциальной передачи Украине.

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