Отмечается, что финучреждения внимательно следят за ситуацией с санкциями.

Один из банков Казахстана - Freedom Bank – приостановил российские платежи. Финансовое учреждение остановило работу с платежной системой "Золотая корона".

"Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах", - говорится в комментарии представителя Freedom Bank для Forbes Kazakhstan.

В Национальном банке Казахстана заявили, что финучреждения второго уровня, будучи субъектами частного предпринимательства, самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.

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В то же время в пресс-службах Банка ЦентрКредит, Bereke Bank, Евразийском банке, Bank RBK, Нурбанке сообщили, что продолжают работать с "Золотой короной", но следят за ситуацией. При этом в HalykBank анализируют и проводят мониторинг санкций, чтобы выяснить необходимость ввода новых процедур.

Стоит отметить, что 23 августа Центр финансовых технологий, который разработал длят РФ платежную систему "Золотая корона", попал под санкции Минфина США. При этом в отношении самой платежной системы ограничения не вводили.

Иностранные банки не хотят работать с РФ - что известно

Россиянам становится все труднее торговать с Китаем. Торговля с азиатской страной фактически превратилась для российских экспортеров в авантюру из-за замораживания или задержки прямых платежей в юанях.

Позже стало известно, что MBank, который является четвертым по объему активов банком в Кыргызстане, приостановил денежные переводы через российские банки.

Кроме того, банки ОАЭ неожиданно перекрыли поток платежей из России за товары из Китая. Российские компании использовали Эмираты для перевода средств за электронику в Китай, но товары сразу отправлялись в Россию. По такой схеме, поставили в Россию около 10–20% всех ноутбуков.

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