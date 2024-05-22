В частности речь идет о таких странах, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, однако пользуются его "зонтиком защиты", должны присоединиться к военному альянсу. Об этом он сказал во время своей речи в Лондоне, передает Politico.

Шаппс не стал прямо указывать на такие европейские страны, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария, которые не являются членами НАТО и имеют позицию нейтралитета. Однако он четко дал понять, что Великобритания будет лоббировать вступление в блок большего количества стран.

"Я буду выступать за то, чтобы в НАТО вступили все те, кто пользуется защитой Альянса. Некоторые европейские страны эффективно пользуются защитой НАТО, они наслаждаются преимуществами свободы, но не присоединяются к коллективному сдерживанию континента", - подчеркнул министр, имея в виду угрозу, которую представляет РФ. Видео дня

"Однако, когда волк находится у задней двери европейской безопасности, не должно быть места для нейтралитета", - добавил Шаппс.

В Politico отметили, что полномасштабная война РФ в Украине вызвала дискуссии в некоторых нейтральных европейских странах о том, стоит ли обдумать давнюю политику и присоединиться к НАТО. Известно, что Финляндия и Швеция в течение последних двух лет все же присоединились к альянсу.

"Комментарии Шаппса появились в то время, когда он призвал существующих членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процентов ВВП. Текущая цель Альянса - тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП, чего придерживаются около двух третей из 32 членов НАТО. Недавно Британия пообещала достичь 2,5% к концу десятилетия, и Шаппс пообещал настаивать на этом вопросе на юбилейном саммите НАТО, посвященном 75-летию Альянса, который состоится в Вашингтоне в июле", - напомнили журналисты.

Угроза со стороны РФ для стран НАТО - последние новости

Ранее генерал-майор Джеймс Мартин предположил, что Великобритания, вероятно, не готова полностью к полномасштабной войне. Он подчеркнул, что британская армия пытается "вернуться в нужное русло" после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами.

"В условиях войны в Украине и угрозы от России для остальной Европы армия переключила свое внимание на готовность к войне, и на этой неделе тысячи британских военнослужащих находились в западной Польше в рамках крупнейших военных учений НАТО со времен холодной войны", - написали в The Telegraph.

Также аналитики Politico считают, что ядерные зонтики Британии и Франции не смогут защитить Европу от России. Если Россия применит собственное ядерное оружие против, к примеру, стран Балтии, то, по мнению экспертов, Великобритания не нанесет ответный удар, ведь так она потом не сможет себя защитить.

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