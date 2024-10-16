В США отметили, что продолжают разговоры с Украиной о приближении к Альянсу.

Летом этого года в НАТО подчеркивали, что Украина точно станет членом Альянса. Теперь продолжаются переговоры по приближению страны к вступлению. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит, пишет РБК-Украина, ссылаясь на онлайн-брифинг для журналистов.

"Относительно приглашения, я думаю, что позиция НАТО по этому поводу была очень четкой. Этим летом на 75-м юбилейном саммите мы заявили, что Украина идет необратимым путем членства и что Украина станет членом альянса", - подчеркнула она.

Также Смит прокомментировала желание Украины получить приглашение в НАТО. По ее словам, сейчас альянс находится не на том этапе, когда речь идет о предоставлении приглашения в ближайшее время.

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"Но, как всегда, мы будем продолжать разговоры с нашими друзьями в Украине, чтобы поговорить с ними о том, как они могут продолжать приближаться к этому альянсу", - отметила постоянный представитель США при НАТО.

НАТО и Украина - последние новости

Ранее военный эксперт Михаил Самусь заявил, что срочное приглашение Украины к членству в НАТО сведет на нет все потуги российского диктатора Владимира Путина в войне. Он считает, что если Украину пригласят в Альянс, сколько бы президент РФ не разрушал украинские города, он уже никогда фактически не завоюет Украину.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал первый пункт Плана победы Украины, который предусматривает приглашение к членству в Альянсе. По его словам, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым.

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