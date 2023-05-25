Ллойд Остин отметил, что Украине необходимо укрепить систему ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин озвучил тему встречи в формате "Рамштайн", которая запланирована на сегодня, 25 мая. Он сообщил, что будет обсуждаться передача Украине радаров, снарядов, амуниции и противовоздушной обороны.

По словам главы оборонного ведомства США, на встрече будут обсуждаться текущие нужды Сил обороны Украины, а именно укрепление системы ПВО – поставки радаров, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядов 155 мм.

"Реалии показывают, что сегодня для Украины определяющей является работа ПВО. Россия продолжает использовать гиперзвуковые ракеты, чтобы бить по мирным городам, но благодаря системам Patriot Украина может на 100% их сбивать", — заявил Остин на открытии онлайн-заседания контактной группы стран-союзников Украины.

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По его словам, Россия не сможет контролировать воздушное пространство Украины. При этом он напомнил, что союзники обучают украинцев на своих полигонах и технике.

"Мы будем работать на перспективу, чтобы Украина могла дать отпор любой атаке", — подытожил глава Минобороны США.

Встреча в формате Рамштайн 25 мая - что известно

Украина с союзниками регулярно проводит встречи в формате "Рамштайн", в ходе которых обсуждается военная помощь. Новая встреча запланирован на сегодня, 25 мая.

Стоит отмеить, что по итогам предыдущего "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в ближайший месяц стартует обучение украинских военных на танках M1 Abrams.

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