Среди приоритетных тем как обычно будут боеприпасы для ВСУ.

На встрече контактной группы на немецкой авиабазе "Рамштайн" союзники Украины обсудят предоставление ВСУ дополнительных боеприпасов, усиление системы ПВО и обучение летчиков.

Об этом сообщил спикер Пентагона Пэр Райдер. Он ометил, что на ближайшей встрече в формате "Рамштайн" все начнется с того, что Украина представит отчет по текущей ситуации на фронте и самые насущные потребности ВСУ.

"Ожидаю, что противовоздушная оборона будет оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы. Потом будет еще и обсуждение обучения на F-16", – сказал Райдер.

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Встречи в формате Рамштайн

Такие встречи украинской стороны с союзниками проходят регулярно. На них принимаются самые важные решения относительно оружия для Украины. Новая встреча в Рамштайне намечена на 25 мая.

По итогам предыдущего Рамштайна министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обучение украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

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