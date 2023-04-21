В частности, учения украинских военных будут проходить в Германии.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что учения украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-11"), которое происходило на авиабазе в Германии.

"Наши коллективные усилия внесли огромный вклад на поле боя. И теперь в течение нескольких месяцев контактная группа доставила более 230 танков, более 1 тыс. 550 единиц бронетехники и другого оборудования и боеприпасов для того, чтобы поддержать более 9 новых бронетанковых бригад", - заявил Остин.

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"Мы также ускоряем сроки поставки для Украины наших танков M1 Abrams для обеспечения Украины большими бронированными возможностями в ближайший месяц. И танки М1, которые украинцы будут использовать во время обучения, прибудут в Германию в следующие несколько недель", - подчеркнул Остин.

Он назвал это огромным прогрессом. "Я уверен, что эта техника и обучение в дополнение к ней, помогут украинским силам держать позицию, чтобы продолжать добиваться успеха на поле боя", - подчеркнул Остин.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что не хочет быть предвзятым, если утверждать, что танки M1 Abrams являются лучшими в мире, потому что другие танки тоже являются мощными, и это касается танков Leopard.

"Я считаю, что танки M1 - те, которые будут доставлены - изменят ситуацию (на поле боя - УНИАН)", - подчеркнул Милли.

Он сказал, что "через несколько недель" начнется подготовка танковых экипажей на учебных моделях этих танках, которые являются довольно боеспособными. В частности, учения будут предусматривать ведение стрельбы, маневров и обслуживание танков.

Танки M1 Abrams для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams и ремонтно-эвакуационных машин к ним в конце января этого года.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что эти танки не успеют оказаться в Украине до начала контрнаступления. В марте представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты нашли способ доставить Abrams быстрее. В результате было принято решение поставить Украине не М1А2, а более старую версию - M1A1.

Ранее издание Politico сообщило, что танки Abrams прибудут в Германию в ближайшие несколько недель, и уже в мае начнутся учения украинских военнослужащих. Эти танки отличаются от тех, которые получит Украина - обещанные ей Abrams еще ремонтируются.

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