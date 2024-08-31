Фредериксен убеждена, что победа России будет означать поражение Запада.

Российско-украинская война должна закончиться победой Украины. Альтернативные варианты станут поражением Запада, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции Globsec Forum в Праге.

По ее мнению, победа Украины - это "неизбежное развитие" событий.

"Нет альтернативы победе Украины в войне. Потому что если победит Россия, то не только Украина потерпит поражение, но и все мы", - сказала премьер.

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По словам Фредериксен, в Европе сформировался почти консенсус относительно необходимости дальнейшей поддержки Украины.

"Иногда у нас возникают внутренние дискуссии... Но 26 против одного", - подчеркнула глава правительства Дании.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, министр обороны Эстонии Ханно Певкур жестко раскритиковал Запад из-за неспособности предоставить Украине необходимые объемы помощи. По его мнению, Украине дают лишь столько, чтобы продолжать воевать, но недостаточно, чтобы победить.

В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Россия ведет войну против Запада, поэтому вряд ли ограничится захватом Украины. По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы.

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