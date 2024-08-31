Россиянам будет не до прорывов, заявил эксперт.

Российские войска продолжают попытки прорваться в сторону города Покровск Донецкой области, но уже не там сильно давят, у них там больше проблем, чем у ВСУ, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Как только генерал Сырский найдет резервы для ударов по флангам, то россиянам будет не до прорывов в сторону Покровска. Они будут пытаться прикрыться от ударов. Уже понимая все эти процессы, они не так усиленно давят на Покровск, они сейчас развернулись больше на юг, пытаются выдавить украинские гарнизоны, чтобы расширить свое вклинение", - сказал он.

По словам Свитана, россияне уже почти "выдавили" Карловский гарнизон, но остаются еще Кураховский и Угледарский, и это очень сложная задача.

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"У Сырского есть 1,5 - 2 недели, пока россияне не расширят свое вклинение. У нас есть возможность его срезать, поэтому надо подождать. Думаю, что Сырский не просто так находился несколько дней на этом участке фронта. В ближайшее время мы увидим определенные действия там со стороны ВСУ", - считает эксперт.

Наступление России на Покровск - актуальное

Напомним, как заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, россияне бросили все имеющиеся у них ресурсы для оккупации Покровска, однако их возможности не безграничны. По его словам, если украинские Силы обороны смогут продержаться еще несколько недель, то у них появится шанс остановить противника:

"Где-то к середине сентября, возможно, к концу сентября, у врага должны ресурсы закончиться. Если украинские войска смогут продержаться минимум три недели, есть шанс, что у врага ничего путного из его планов не получится".

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