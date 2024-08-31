Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Россия ведет войну против Запада, поэтому вряд ли ограничится захватом Украины. Об этом он заявил в выступлении на конференции GLOBSEC, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению", - заявил он.
По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы.
"Российская агрессия будет иметь границ, если мы сами их не установим", – пояснил он.
Министр упрекнул европейских политиков, которые считают допустимым "умиротворение России" через уступки интересами Украины.
"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – добавил Липавский.
В Чехии раскрыли детали закупки снарядов для Украины
Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, вынужденно раскрыла одну из стран-поставщиков и цену одного снаряда калибра 155-мм.
Так, стало известнор, что чехи закупают боеприпасы для Украины в Турции. кроме того, обнародованы документы с ценовым предложением одного из турецких производителей на 155-мм артиллерийских осколочно-фугасных снарядов - 2700 долларов за единицу.