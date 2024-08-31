По его словам, российская агрессия не будет иметь границ, если Запад их сам не установит.

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Россия ведет войну против Запада, поэтому вряд ли ограничится захватом Украины. Об этом он заявил в выступлении на конференции GLOBSEC, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению", - заявил он.

По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы.

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"Российская агрессия будет иметь границ, если мы сами их не установим", – пояснил он.

Министр упрекнул европейских политиков, которые считают допустимым "умиротворение России" через уступки интересами Украины.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – добавил Липавский.

В Чехии раскрыли детали закупки снарядов для Украины

Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, вынужденно раскрыла одну из стран-поставщиков и цену одного снаряда калибра 155-мм.

Так, стало известнор, что чехи закупают боеприпасы для Украины в Турции. кроме того, обнародованы документы с ценовым предложением одного из турецких производителей на 155-мм артиллерийских осколочно-фугасных снарядов - 2700 долларов за единицу.

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