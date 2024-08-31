Есть идиотские ограничения по войне против РФ, отметил глава эстонского Минобороны.

Продолжается война в Украине, и глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Западу не хватает политического решения насчет войны в нашем государстве.

Чиновник на конференции GLOBSEC в Праге во время дискуссии заявил, что политикам "не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины, если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги". Слова министра цитирует "Европейская правда".

"Ключевой вопрос, на который мы, политики, должны ответить для себя самих - хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила", - сказал он.

Видео дня

По его мнению, проблема не в том, что у Украины якобы нет стратегии. "...Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю", - добавил чиновник.

Новости Украины о войне - что сообщалось

Ранее сообщалось, что власти США не разрешают Киеву использовать американское дальнобойное оружие, в частности, для ударов по Курской области РФ. По сведениям CNN, Штаты считают, что украинцам целесообразнее бить таким вооружением по пока еще подконтрольному РФ Крыму.

Стоит отметить, что кандидат в президенты США - республиканец, экс-лидер американцев Дональд Трамп эмоционально отреагировал на операцию украинцев на Курщине. По его мнению, якобы возможна Третья мировая война.

Вас также могут заинтересовать новости: