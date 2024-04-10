Столтенберг акцентировал, что Украине нечем отражать российские атаки ни в тылу, ни на передовой.

Украина не может больше ждать, ей немедленно нужны артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует The Guardian.

Он отметил, что задержки с доставкой средств противовоздушной обороны позволяют россиянам поражать больше целей, а из-за недостатка боеприпасов у ВСУ агрессор давит на линии фронта.

"Украина просто не может ждать, ей нужны противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь сейчас", - сказал Столтенберг.

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Проблемы с западной военной помощью Украине

Как писал УНИАН, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за неспособность помочь Украине. По его словам, в Европе насчитывается около 100 систем Patriot, но европейцы не могут дать Украине хотя бы несколько из них.

Тем временем россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины вместе с населением. В частности, только сегодня днем на Харьковщине агрессор разбомбил поликлинику и аптеку, убив несовершеннолетнюю девушку. Также сегодня обстреляна ракетами Одесская область - погибли 4 человека, включая одного ребенка.

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