Мужчине оторвало обе ноги, за его жизнь борются врачи.

Во вторник российская армия нанесла по Одесской области ракетный удар, уже известно о погибших, среди которых 10-летний ребенок. Как передает корреспондент УНИАН, вечером 10 апреля российская армия вновь атаковала Одесскую область. В частности, в областном центре жители слышали два мощных взрыва.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг нанес двойной удар баллистикой по Одесскому району.

"Атакована транспортная инфраструктура. Есть попадание в АЗС, что усиливает взрывную опасность", - рассказали военные.

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По данным Сил обороны, погибло четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка. Еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что удар был нанесен в период с 18:00 до 18:30.

"Одесская область в очередной раз была под ударами баллистических ракет, предварительно - Искандер-М", - сказал он.

Российские атаки на Одессу 10 апреля - детали

Сегодня российские захватчики с утра наносят по Одесской области ракетные удары в день 80-й годовщины освобождения Одессы от фашистов. Во время предыдущих атак, в Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом. По информации национального перевозчика "Укрзализныця", сегодня утром враг цинично обстрелял баллистическими ракетами объекты критической инфраструктуры. Пострадали двое железнодорожников Одесской железной дороги, они с ранениями и травмами госпитализированы.

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