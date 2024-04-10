В результате вражеского обстрела загорелись аптека и магазин.

Российские захватчики во время сегодняшнего обстрела различных населенных пунктов Харьковской области убили несовершеннолетнюю девочку и разрушили поликлинику. Позже количество жертв возросло до трех человек.

Об этом председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram. В частности, около 14 часов произошел вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.

В результате обстрела загорелись магазин и аптека. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела Липцов погибла 14-летняя девочка.

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"Пострадали по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, которая получила осколочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы", - отметил глава ОГА.

Также он сообщил, что оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. "В результате ударов полностью разрушена поликлиника", - подчеркнул Синегубов. Известно об одном пострадавшем. В частности, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.

Позже Синегубов сообщил, что количество погибших в результате удара российских оккупантов по Липцам возросло. "В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет", - отметил глава ОГА. При этом он добавил, что разбор завалов продолжается.

Важные свежие новости - Харьков сегодня в центре внимания

Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Игорь Терехов уверен, что российским оккупантам не удастся дойти до города. Он также заверил, что Силы обороны, власти и харьковчане будут отстаивать Харьков до конца.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация регулярными воздушными атаками пытается заставить выехать людей из Харькова и области.

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