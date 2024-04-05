Издание отмечает, что соотношение выпущенных боеприпасов сейчас составляет 5:1 в пользу РФ.

На фоне проблем с американской военной помощью Украине ВСУ вынуждены экономить каждый боеприпас к артиллерии и минометам, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что нехватка снарядов в Украине сейчас особенно ощущается на фоне строительства линии обороны. Ведь Киев сейчас должен удержать фронт и не допустить россиян к тем позициям, где линия еще не обустроена.

Журналисты также пишут, что РФ имеет преимущество в боеприпасах в течение всей полномасштабной войны. По разным данным, соотношение выпущенных боеприпасов сейчас составляет 5:1 в пользу РФ.

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Усугубляет ситуацию и то, что Россия готовится к своему новому наступлению и уже имеет достаточное количество снарядов для его проведения, отмечает NYT.

Впрочем, все может измениться, если США все же выделят новый пакет помощи для Украины. Ведь Вашингтон был главным поставщиком боеприпасов для Украины.

Кроме того, издание отмечает чешскую инициативу, которая хоть еще и не поставила Киеву снаряды, но уже частично упростила ситуацию. Ведь зная, что Украина получит боеприпасы, Силы обороны могут позволить себе использовать больше снарядов из собственных запасов.

Помощь Украине: что надо знать

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект, который в том числе включает и выделение помощи Украине. Это должно произойти 9 апреля, когда Конгресс вернется с каникул.

По мнению республиканца из Нью-Йорка Майка Лоулера, Палата представителей Конгресса США проголосует за финансовую помощь Украине после пасхальных каникул.

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