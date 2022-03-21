Многие из высокоточных боеприпасов не удается запустить, или они не поражают цель, либо не взрываются при контакте.

У российских вооруженных сил начинают возникать проблемы с запасами высокоточных ракет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Минобороны США.

По его словам, проблемы с запасами и поставками высокоточных боеприпасов привели к тому, что РФ "все чаще использует то, что мы назвали бы неуправляемыми бомбами".

Чиновник отметил, что некоторые из российских высокоточных боеприпасов "не удается запустить, либо им не удается поразить цель, либо они не могут взорваться при столкновении".

Представитель Пентагона добавил, что Россия использовала "небольшую часть" своих "крылатых ракет, крылатых ракет воздушного запуска" и заметила значительное количество отказов этих боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты с воздуха бомбят украинские города неуправляемыми бомбами свободного падения.

Война в Украине

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 марта ориентировочно превысили 15 тыс. личного состава.

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