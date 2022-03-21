ВСУ ликвидировали 15 тысяч оккупантов / фото REUTERS

За 25 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, ликвидировано около 15 тысяч оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные Минобороны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 15000 человек,
  • танков ‒ 498 ед,
  • боевых бронированных машин - 1535 ЕД,
  • артиллерийских систем - 240 ЕД,
  • РСЗО - 80 ЕД,
  • средства ПВО - 45 ЕД,
  • самолетов - 97 ЕД,
  • вертолетов – 121 ед,
  • автомобильной техники - 969 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.
  • специальная техника - 13.

Данные постоянно уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери врага / инфографика УНИАН

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