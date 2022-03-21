ВСУ ликвидировали 15 тысяч оккупантов / фото REUTERS
За 25 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, ликвидировано около 15 тысяч оккупантов.
Об этом свидетельствуют данные Минобороны.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
- личного состава - около 15000 человек,
- танков ‒ 498 ед,
- боевых бронированных машин - 1535 ЕД,
- артиллерийских систем - 240 ЕД,
- РСЗО - 80 ЕД,
- средства ПВО - 45 ЕД,
- самолетов - 97 ЕД,
- вертолетов – 121 ед,
- автомобильной техники - 969 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.
- специальная техника - 13.
Данные постоянно уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери врага / инфографика УНИАН