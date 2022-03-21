Данные постоянно уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

За 25 дней полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, ликвидировано около 15 тысяч оккупантов.

Об этом свидетельствуют данные Минобороны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 15000 человек,

танков ‒ 498 ед,

боевых бронированных машин - 1535 ЕД,

артиллерийских систем - 240 ЕД,

РСЗО - 80 ЕД,

средства ПВО - 45 ЕД,

самолетов - 97 ЕД,

вертолетов – 121 ед,

автомобильной техники - 969 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.

специальная техника - 13.

Данные постоянно уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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