По словам представителя Пентагона, он не собирается спекулировать на этой теме.

Представитель Пентагона Пэт Райдер отреагировал на информацию о "мирном плане" новоизбранного президента США Дональда Трампа, в котором предусматривается создание буферной зоны в Украине. По его словам, он не хочет спекулировать или предполагать планы следующей администрации президента.

"Мы очень сосредоточены, как я уже подчеркивал ранее, на ситуации, сложившейся сейчас, и часто общаемся с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии", - подчеркнул Райдер во время брифинга.

Спикер подчеркнул, что глава Минобороны США Ллойд Остин неоднократно заявлял, что безопасность Украины является важной не только для стран Европы, но и для Америки.

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Также он отметил "мощную двухпартийную поддержку Украины". Рейдер добавил, что США будут продолжать поддерживать тесную связь со своими партнерами и союзниками.

"Мы и в дальнейшем будем сосредоточены на текущей задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может произойти в будущем, я просто не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам", - сказал представитель Пентагона.

Создание буферной зоны в Украине - что известно

Ранее издание Newsweek объяснило, в чем проблема "буферной зоны" в Украине. По словам экспертов, эта идея является противоречивой, ведь Путин, скорее всего, в конце концов просто использует ее как линию фронта для следующего вторжения в Украину.

В то же время военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что "мирный план" Дональда Трампа предусматривает демаркационную линию в 1300 километров с учетом Курской области. По его словам, украинская сторона в случае согласования такого плана фактически признает потерю 20% собственной территории, но украинцев это не удовлетворяет.

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