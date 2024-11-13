Профессор международной политики отмечает, что Трамп критиковал Байдена за вывод войск США из Афганистана, но теперь он может сам столкнуться с этой проблемой.

Дональд Трамп, выигравший на выборах в США-2024, готовится во второй раз стать президентом, но уже с более серьезной ситуацией в мире — во время полномасштабной войны в Украине и конфликте на Ближнем Востоке. По словам заслуженного профессора международной политики Дэниела Дрезнера, хоть способность Трампа управлять "внешнеполитическим механизмом" будет усилена, остается вопрос его способности улучшить позицию США в мире.

В материале Foreign Affairs Дрезнер заявляет о критике Байдена со стороны Трампа, во время его предвыборной кампании, в частности, в вопросе хаотичного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. "Унижение в Афганистане положило начало краху американского авторитета и уважения во всем мире", - заявлял Трамп. Поэтому, по мнению аналитика, подобный исход в войне России против Украины создаст для республиканца аналогичные политические проблемы.

"Реальность такова, что Трампу будет сложнее вывести Соединенные Штаты из этих конфликтов, чем он утверждал во время предвыборной кампании", - говорится в материале. Дрезнер также сообщает, что, помимо этого, еще и "глобальные правила игры" изменились с 2017 года. Многие страны начали обретать независимость от США, включая структуры БРИКС+, ОПЕК+ и Шанхайскую организацию сотрудничества. Также упоминается и "союз" Китая, Северной Кореи и Ирана вокруг России в процессе нарушения мирового порядка.

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Профессор также отмечает, что во второй срок президентства Трамп входит на должность, будучи известной фигурой на мировой арене. В материале упоминается профессор Колумбийского университета Элизабет Сондерс, которая заявляет, что в 2024 году действия Трампа "гораздо легче предсказать", якобы он раньше любил демонстрировать себя в образе "сумасшедшего", но в итоге стал довольно предсказуемым политиком.

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Ранее УНИАН сообщал, что сторонники Украины вздохнули с облегчением после кадровых решений Трампа.

Кроме того, как Трампу заставить Путина остановиться. "Трамп может попытаться достичь соглашения, будучи жестче Байдена, который разозлил украинцев, ограничив использование военной техники, предоставленной США", - заявляет историк и внешнеполитический аналитик Макс Бут.

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