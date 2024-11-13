Некотрые эксперты отмечают, что ДМЗ "почти узаконит оккупацию" части Украины и укрепит контроль Кремля над украинцами, живущими на этих территориях.

Один из возможных вариантов окончания войны в Украине, который, как считается, может предолжить новоизбранный президент США Дональд Трамп, предусматривает замораживание конфликта и создание демилитаризованной зоны в Украине. Однако, как пишет Newsweek, эта идея довольно спорная и, по мнению экспертов, Путин скорее всего в конце концов просто использует ее как линию фронта для следующего вторжения в Украину.

В частности, пока неясно, где будет располагаться демилитаризованная зона. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что скорее всего она пройдет по нынешней линии разграничения. Однако непонятно, будет ли ДМЗ пересекать международно признанную границу между Россией и Украиной, учитывая военное присутствие Киева в части Курской области РФ.

Также обсуждается вопрос о том, насколько широкой будет зона, согласятся ли европейские военные следить за тем, чтобы в ней не проводились российские или украинские военные операции, и будет ли она долговечной.

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В то же время Дэн Райс, бывший помощник главнокомандующего Украины, сказал Newsweek, что Киев вряд ли согласится на краткосрочное прекращение огня, но что значительные европейские силы вдоль российской границы с Украиной необходимы, чтобы остановить попытки России захватить территорию.

В чем проблема ДМЗ в Украине

"Демилитаризованные зоны звучат лучше, чем действуют в реальной жизни", - говорит Марк Кансиан, полковник запаса морской пехоты США в отставке.

По его словам, проблема в том, чтобы обеспечить соблюдение правил и убедиться, что территория остается чистой. В противном случае, отметил он, это "бессмысленно".

Канчиан отмечает, что украинская демилитаризованная зона - это "не обязательно плохая идея, просто ее трудно реализовать так, чтобы она была успешной":

"Мне трудно представить, чтобы европейские вооруженные силы участвовали в демилитаризованных зонах. Предоставление сухопутных войск для участия в военных действиях в основном не устраивает страны НАТО, и Киев не просил об этом".

Он считает, что дипломатия могла бы создать некие нейтральные силы, которые могли бы справиться с этой задачей, но это будет "очень сложно".

Удача для Путина

Если сделка приведет к созданию демилитаризованной зоны, она будет заключена на условиях Путина, и он "просто использует ее как линию фронта для следующего вторжения в Украину через пять, десять, пятнадцать лет, после того как его армия отдохнет, восстановится и институционализирует уроки, полученные в Украине", - говорит Каролина Хирд, заместитель руководителя группы по России в Институте изучения войны.

По ее словам, создание демилитаризованной зоны, независимо от того, как она будет выглядеть, даст российским войскам повод отдохнуть, перезагрузиться и спланировать следующее вторжение. Она отмечает, что ДМЗ "почти узаконит оккупацию" части Украины и укрепит контроль Кремля над украинцами, живущими на этих территориях:

"ДМЗ не приведет к окончанию войны ни на чьих условиях, кроме российских".

Мирный план Трампа - последствия

Как пишет DailyMail, попытка Дональда Трампа заморозить войну в Украине по текущей линии фронта может привести к расколу на Западе и откроет дорогу к усилению Китая.

В то же время бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что Лондон будет вынужден послать войска на помощь Украине, если Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву. Он подчеркнул, что поражение Украины недопустимо для Европы.

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