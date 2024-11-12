РФ пытается использовать так называемое "окно возможностей" до 20 января 2025 года, чтобы вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.

"Мирный план" новоизбранного президента США Дональда Трампа предусматривает демаркационную линию в 1300 километров с учетом Курской области. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Радио Свобода.

"В первую очередь (заморозка фронта) выгодна США. Поясню, в чем заключается план Трампа: демаркационная линия - 1300 км, 1300 км - это с учетом территории Курской области. Соответственно, этот план не выгоден Российской Федерации. 900 км - протяженность украинско-российского фронта, 300 км - это расстояние по границе между Сумской и Харьковской областью. 100 км - это территория контролируемых районов Курской области. Поэтому, вряд ли Путин согласится на подобный план реализации сценария Трампа", - сказал эксперт.

По его словам, именно с этим связана резкая активизация российского контрнаступления в Курской области на позиции Вооруженных сил Украины. То есть, как пояснил Снегирев, РФ пытается использовать так называемое "окно возможностей" до 20 января 2025 года, чтобы вытеснить Силы обороны Украины из Курской области.

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"Сейчас, к сожалению, российские оккупанты имеют тактические успехи по всей протяженности российско-украинской границы. Соответственно, говорить о том, что имея возможность дальнейшего продвижения вглубь украинской территории, это (план Трампа) каким-то образом удовлетворяет Путина, я бы не стал", - уверен эксперт.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона в случае согласования плана Трампа фактически признает потерю 20% собственной территории, и это нас не удовлетворяет.

"В случае реализации плана Трампа, а уже начался, так называемый "прогрев" мнений... на Украину будут осуществляться военно-политическое, экономическое давление. Силы обороны Украины, к сожалению, на 80% зависят от внешнего фактора. США - здесь ключевой партнер. Соответственно, США будут использовать именно этот рычаг влияния на украинскую сторону", - предположил Снегирев.

Окончание войны в Украине - план Трампа

Как сообщал УНИАН, план Трампа может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон.

Согласно замыслу трех сотрудников штаба политика, нынешняя линия фронта будет заморожена, а Киев согласится отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это, Украина получит большое количество оружия от США, чтобы сдержать Москву от повторного нападения.

Глава Чехии Петр Павел заявил, что Дональд Трамп может попытаться договориться с правителем РФ Владимиром Путиным о завершении войны против Украины, и такая сделка будет не в интересах Украины и Европы.

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