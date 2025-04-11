По словам Пескова, Путин и Уиткофф обсудят "украинское урегулирование".

Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, Путин и Уиткофф обсудят "украинское урегулирование". Как он заявил, данная встреча - хорошая возможность передать Трампу позицию РФ.

При этом Песков подчеркнул, что от встречи не стоит ждать прорывов, так как это всего лишь продолжение дипломатической работы РФ и США.

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В ходе разговора может быть поднята тема возможной встречи Путина и Трамп, добавил Песков.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в России - что сообщалось

Напомним, в Axios со ссылкой на источники и данные FlightRadar писали, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с Владимиром Путиным в пятницу, 11 апреля. Это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина.

Также сообщалось, что Уиткофф находится в Санкт-Петербурге, и что он уже встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций, переговорщиком Путина Кириллом Дмитриевым.

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