Сначала россияне хотят завершить летнюю кампанию, а уже потом будут смотреть, есть ли смысл выходить на переговоры.

Вероятность начала предметных переговоров о мире между Украиной и РФ в мае или ближайшие месяцы стремится к нулю. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказал политолог Вадим Денисенко.

"Следующее окно переговорных возможностей появляется не раньше, чем в конце этого года. После окончания летней военной кампании. По ее результатам", - объясняет эксперт.

Вместе с тем Денисенко ожидает, что постепенно ситуация для российской армии будет усложняться из-за проблем с вербовкой "пушечного мяса".

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"Можем с большой долей вероятности говорить, что у россиян, как бы ни развивались сейчас события с нефтью, вероятность того, что у них будет возможность брать на контракт такое количество людей, как сейчас, в 2026 году резко уменьшится. Количество людей, которых они могут ежемесячно брать на контракт будет резко уменьшаться. Эти условные "самоубийцы" исчерпываются", - говорит политолог.

По мнению Денисенко, в 2026 году перед Путиным встанет трудный выбор - проводить новую волну мобилизации или нет, чтобы сохранять способность вести войну высокой интенсивности.

"Он, по состоянию на сейчас, к этому совершенно не готов", - убежден политолог.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, украинский дипломат Валерий Чалый, который был послом Украины в Вашингтоне во время первой каденции Трампа, выразил убеждение, что президент США уже наигрался в переговоры о мире и переключил свое внимание на другие, более интересные для него темы.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк смотрит на ситуацию иначе. По его мнению, сейчас Белый дом "доигрывает" последний акт мягкой игры с Россией, которую Трамп начал после возвращения на пост президента. Поэтому вскоре Путина может ждать очень жесткая эмоциональная реакция Трампа, которому надоест терпеть унижение его миротворческих усилий.

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