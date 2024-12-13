По словам источников издания, Трамп "твердо намерен закончить войну в Украине в первый день президентства".

Команда избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками по поиску путей прекращения войны с Россией, поскольку Трамп твердо намерен добиться прекращения огня в Украине в первый день своего вступления в должность. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на осведомлённые источники.

Как пишет NBC, несмотря на обещания Трампа поскорее закончить войну, остается неясным, сможет ли он убедить Владимира Путина прекратить боевые действия. Также неясно, общалась ли команда Трампа с правительством Путина по поводу Украины, и если да, то что было передано каждой из сторон.

Советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан провел несколько бесед со своим преемником Майком Уолтцем, которого Трамп назначил на эту должность. По словам одного из источников, они сосредоточились на обмене необходимой информацией, но не обсуждали стратегии прекращения войны или обеспечения перемирия.

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Как отмечают источники, такие обсуждения позволят команде Трампа не быть застигнутыми врасплох какими-либо действиями администрации Байдена в отношении Украины до инаугурации избранного президента в январе:

"Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день".

Источники сообщили, что команда Трампа еще не представила Киеву какого-либо конкретного мирного плана, однако последние встречи и беседы между Зеленским, Трампом и их советниками "были конструктивными".

"Атмосфера взаимодействия между украинцами и командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, до сих пор была позитивной", - сказал один из источников.

NBC отмечает, что Украина и ее сторонники в Вашингтоне и Европе опасались, что Трамп вернется в Белый дом с мнением, что Киев является главным препятствием на пути к прекращению войны. Но сейчас его посты "свидетельствуют о том, что он считает проблемой Путина, а не Украину".

"Есть ощущение, что сам Трамп понимает, что украинцы не являются препятствием для мира", - сказал один из собеседников издания.

План Трампа по заверщению войны в Украине

Трамп ранее заявлял, что вопрос завершения войны в Украине является его главным приоритетом, она важнее ситуации на Ближнем Востоке.

Также спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил уверенность,что Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине, и с его помощью война может завершиться уже в ближайшие несколько месяцев.

Он также не исключил варианта, при котором Трамп может пригласить Владимира Зеленского и Владимира Путина в Вашингтон и провести там переговоры.

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