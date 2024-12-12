По словам генсека Альянса, правительства стран-членов должны делать больше заказов, а оборонные подрядчики - больше рисковать.

Страны-члены НАТО должны вернуться к оборонным бюджетам времен Холодной войны, чтобы противостоять России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает Politico.

Издание отмечает, что это заявление прозвучало после сообщений о том, что НАТО установит новую цель по расходам в размере 3 процентов ВВП до 2030 года. Текущее обещание Альянса тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП пока не выполнили 8 из 32 стран-членов.

"Это правда, что сейчас мы тратим на оборону больше, чем десять лет назад. Но мы все еще тратим гораздо меньше, чем во время Холодной войны. Даже несмотря на то, что угрозы нашей свободе и безопасности такие же большие - если не больше. ... Во время холодной войны европейцы тратили на оборону гораздо больше 3 процентов своего ВВП", - подчеркнул Рютте.

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По его словам, стремительный рост расходов России на оборону свидетельствует о том, что Кремль готовится к длительному конфликту как с Украиной, так и с другими европейскими странами.

"Предоставьте нашим отраслям крупные заказы и долгосрочные контракты, необходимые им для быстрого производства больших и лучших мощностей", - призвал он страны НАТО.

Рютте также обратился к производителям оружия:

"Решитесь на инновации и рискуйте! ... Добавьте дополнительные изменения и новые производственные линии! ... Мы не готовы к тому, что нас ждет через четыре-пять лет"".

Другие заявления Рютте

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что количество потерь на войне против Украины превысило 1 миллион. По его словам, еженедельные потери обеих армий убитыми и ранеными составляют более 10 тысяч солдат.

Ранее Рютте заявил, что российские ядерные технологии, поступающие в КНДР, могут угрожать Европе и США. Как сказал глава Альянса, "незаконная война России в Украине угрожает нам всем".

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